Госдума приняла закон о праве компаний вводить свои сроки консолидированной отчетности

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит отдельным организациям устанавливать свои, отличные от календарного года, даты начала и окончания отчетного периода, сроки для составления консолидированной финансовой отчетности.
Документом вносятся поправки в закон "О рынке ценных бумаг" и "О консолидированной финансовой отчетности".
Согласно действующему законодательству, отчетным периодом для годовой консолидированной финансовой отчетности является календарный год - с 1 января по 31 декабря.
Закон дает право организациям, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, устанавливать свои даты начала и окончания отчетного года путем внесения изменений в учредительные документы организации. Норма не распространяется на банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и клиринговые организации. Закон также не будет применяться в отношении ФГУП и государственных акционерных обществ, перечень которых утверждается правительством РФ.
Закон также предусматривает, что первым отчетным годом для годовой консолидированной отчетности организации является период с даты ее регистрации по 31 декабря этого календарного года. Другая дата может быть установлена в учредительных документах компании. При этом организации, которые будут вправе устанавливать свои сроки для составления консолидированной отчетности, смогут не составлять отчетность за первый период, если с даты регистрации организации до его окончания прошло менее 90 дней.
Установление отчетного периода, отличного от календарного года, характерно, как правило, для организаций таких отраслей, как IT-сфера, сельское хозяйство, железнодорожное строительство, геологоразведка, отмечается в сопроводительных документах к закону.