Набиуллина назначила главу департамента международного сотрудничества ЦБ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила Сергея Клинкова директором департамента международного сотрудничества ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Ранее Клинков четыре года работал директором по связям с инвесторами Московской биржи.

В сообщении Мосбиржи отмечается, что в ближайшее время будет назван новый руководитель направления.

В апреле в Банке России появились новые структурные подразделения - департамент противодействия недобросовестным практикам и департамент микрофинансового рынка.