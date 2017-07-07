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В РБК опровергли сообщения СМИ о массовом уходе сотрудников РБК-ТВ

Экономика и бизнес
7 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь медиахолдинга Егор Тимофеев, часть сотрудников, в основном работающие в программах "Истории дня" и "Прайм-Тайм", уходят в длительный отпуск

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Часть сотрудников телеканала "РКБ-ТВ" отправляется в длительный отпуск, но решения об увольнении всей команды после ухода управляющего РБК-ТВ Эльмара Муртазаева нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев.

Как ранее сообщали СМИ, Муртазаев уходит из компании. После появилась информация о том, что якобы вся команда телеканала решила покинуть холдинг.

"Ряд сотрудников телеканала, это в основном лица, которые работают в программах "Истории дня" и "Прайм-Тайм", уходят в длительный отпуск. Дальше, если в течение отпуска примут решение, что они не хотят работать на телеканале, это вопрос уже другой, но ни о каком исходе речь не идет", - сказал собеседник агентства.

Тимофеев также отметил, что о сроках ухода из холдинга Муртазаева и его преемнике "скоро станет известно". "Когда мы поймем, что будет дальше, мы будем об этом официально заявлять", - отметил он.

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.

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