В РБК опровергли сообщения СМИ о массовом уходе сотрудников РБК-ТВ

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Часть сотрудников телеканала "РКБ-ТВ" отправляется в длительный отпуск, но решения об увольнении всей команды после ухода управляющего РБК-ТВ Эльмара Муртазаева нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев.
Как ранее сообщали СМИ, Муртазаев уходит из компании. После появилась информация о том, что якобы вся команда телеканала решила покинуть холдинг.
"Ряд сотрудников телеканала, это в основном лица, которые работают в программах "Истории дня" и "Прайм-Тайм", уходят в длительный отпуск. Дальше, если в течение отпуска примут решение, что они не хотят работать на телеканале, это вопрос уже другой, но ни о каком исходе речь не идет", - сказал собеседник агентства.
Тимофеев также отметил, что о сроках ухода из холдинга Муртазаева и его преемнике "скоро станет известно". "Когда мы поймем, что будет дальше, мы будем об этом официально заявлять", - отметил он.
РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.