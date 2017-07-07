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Россия против нелегитимных торговых и финансовых ограничений

Экономика и бизнес
7 июля, 12:01 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

По словам Владимира Путина, G20 нужно энергичнее отстаивать принципы открытой и равноправной торговли

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Российская сторона выступает против нелегитимных торговых и финансовых ограничений и намерена сосредоточить внимание "двадцатки" на вопросах обеспечения позитивной динамики в глобальной торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При обсуждении "двадцаткой" ситуации в мировой экономике российская сторона намерена сосредоточить внимание на вопросах обеспечения позитивной динамики глобальной торговли. Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимная торговля и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики", - сказал Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС на полях "двадцатки" в Гамбурге.

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В связи с этим, по его словам, "двадцатке" следует энергичнее отстаивать принципы открытой, равноправной и взаимовыгодной торговли, закрепленные в универсальных правилах ВТО. "Убеждены: Группа двадцати должна вносить более весомый вклад в создание справедливой модели глобального развития, модели, которая будет способна обеспечить устойчивый инклюзивный рост, поможет ликвидировать накопившийся между странами дисбаланс", - сказал Путин.

Важным направлением деятельности "двадцатки" остается совершенствование международной финансовой системы, которая должна работать в интересах всех экономик, в том числе развивающихся, и для этого прежде всего следует продвигать дальнейшую реформу МВФ, добавил Путин.

Он отметил, что Россия придает особое значение обсуждению вопросов, связанных с изменением климата и развитием энергетики. "Россия - надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки, во многие страны и регионы мира. Намерены и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими государствами - поставщиками и потребителями топлива - обеспечивать глобальную энергетическую безопасность", - сказал Путин

Он также подчеркнул, что Россия много сделает для снижения антропогенной нагрузки на природу, готова и дальше продолжать слаженную работу. "Причины изменения климата глубоко не изучены, мы не знаем и механизмов происходящих изменений. Вместе с тем Россия рассматривает подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение в качестве международно-правовой базы для досрочной совместной работы по климатическому урегулированию", - отметил Путин.

В своем выступлении глава государства также поднял тему борьбы с терроризмом, отметив, что ни одно государство не в состоянии справиться с этим злом в одиночку и защитить своих граждан, поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта при центральной роли ООН."И в этот раз будем призывать партнеров по "двадцатке" сплотиться в противодействии терроризму, сообща способствовать централизации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии", - сказал Путин.

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