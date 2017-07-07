Новый деревообрабатывающий комплекс в Архангельске создаст более 500 рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Новый ЛДК (лесопильно- деревообрабатывающий комплекс) в Архангельске, в который предполагается инвестировать более 4 млрд. рублей, создаст более 500 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Северной Маймаксе предусматривает создание современного производства мощностью 250 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Будет дополнительно создано более 500 высокотехнологичных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска вошло в число федеральных приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов. Соответствующий приказ был подписан Минпромторгом РФ.

Это означает, что инвестор, которым выступает ЗАО "Лесозавод 25", на период окупаемости проекта получит поддержку со стороны государства в виде снижения платы за лесные ресурсы, а также возможности заключения договора аренды лесного участка без аукциона. В свою очередь инвестор обязуется вложить средства в создание нового высокотехнологичного производства. Предполагаемый объем инвестиций 4,2 миллиарда рублей.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, в регионе уже реализовано 4 приоритетных инвестпроекта, предусматривающих создание новых и модернизацию существующих производств в Архангельске, Новодвинске, Устьянском и Вельском районах. Еще несколько находится осуществляется. За девять лет общая сумма вложений в такие проекты составила 42 миллиарда рублей.