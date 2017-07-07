Песков: вопрос об энергетической монополии в Европе решает рынок

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот намерен нарушить энергетическую монополию в Европе, заявил, что это вопрос рынка.
"Во-первых, в Европе нет энергетической монополии, - сказал Песков. - В Европе есть главные игроки, второстепенные игроки, экономически целесообразные игроки и нецелесообразные игроки. Все это решает рынок, это нельзя решать политически".
Ранее, выступая на саммите Междуморья в Польше - переговорах лидеров государств, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, американский президент заявил, что Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику как средство давления. "Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику для того, чтобы принуждать ваши страны, и мы не можем позволить другим делать это. Мы не хотим, чтобы существовала монополия (в этой области - прим. ТАСС)", - сказал он.