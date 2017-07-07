РФ заняла девятое место по уровню финансовой грамотности среди стран G20

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия заняла девятое место среди стран G20 по результатам международного сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы проекта Минфина РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".

По результатам исследования, средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 составила 12,7 балла из максимальных 21. Россия получила 12,2 балла, что немного ниже среднего показателя. Среди стран "двадцатки" выше всего комплексный показатель во Франции (14,9 балла), Канаде (14,6 балла), а ниже всего - в Италии (11 баллов) и Саудовской Аравии (9,6 балла).

В рамках исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития, компоненты финансовой грамотности были изучены в Австралии, Индонезии, Японии, Великобритании, Германии, США, Бразилии, Канаде, Франции, Индии, Республике Корея, Российской Федерации, Южной Африке, Турции, Аргентине, Китае, Италии, Мексике, Саудовской Аравии. Дополнительно уровень финансовой грамотности оценивался в двух приглашенных странах: Норвегии и Нидерландах. Оператором исследования в России являлся аналитический центр НАФИ.

Фокусными точками исследования стали имеющиеся у человека финансовые знания и установки, а также практикуемое финансовое поведение (согласно определению финансовой грамотности, используемому в ОЭСР). В итоговом рейтинге каждая страна-участница опроса могла получить максимум 21 балл, в который включены максимум семь баллов по оценке финансовых знаний, девять - по оценке поведения и пять - по оценке установок.

Финансовые знания, установки и финансовое поведение оценивались на основе ответов на соответствующие вопросы. Агрегированные данные по всем трем компонентам формировали итоговую оценку финансовой грамотности по стране.