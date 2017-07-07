Минэнерго: РФ рассмотрит любые предложения партнеров по параметрам сокращения добычи нефти

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия готова рассматривать любые предложения партнеров по параметрам соглашения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам представитель Минэнерго.

24 июля в Санкт-Петербурге пройдет встреча мониторингового министерского комитета, на которой, как сообщалось, в том числе будет рассмотрен вопрос плавного выхода из сделки.

"На встрече могут быть рассмотрены любые возникшие предложения по дальнейшим или дополнительным действиям с точки зрения целесообразности и необходимости. Россия готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость", - сказал представитель Минэнерго.