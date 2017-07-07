УАЗ отзывает 70 тыс. автомобилей для проверки тормозов и электрики

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал кампанию по отзыву автомобилей моделей "Патриот", "УАЗ Пикап" и "УАЗ Карго", произведенных в период с января 2014 г. по май 2017 г., говорится в пресс-релизе автопроизводителя. Как уточнили ТАСС в компании, отзыв коснется примерно 70 тыс. авто.

"Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер", - отмечается в сообщении.

Владельцам указанных автомобилей будут направлены официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ.

Ранее УАЗ объявил об отзыве 11 тыс. авто "Хантер" из-за проблем с гидроусилителем руля.