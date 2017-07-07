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Володин просит субъекты провести слушания по защите прав дольщиков до конца месяца

Экономика и бизнес
7 июля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Председатель Госдумы направил обращения главам более чем 70 региональных законодательных собраний

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в пятницу обращения главам более 70 региональных заксобраний с просьбой провести в июле 2017 года публичные слушания по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил ТАСС источник в аппарате нижней палаты парламента, в письмах спикер указал на необходимость решения проблем граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. В них, по словам собеседника агентства, политик напомнил о прошедших ранее на этой неделе в Думе широких парламентских слушаний по вопросу совершенствования законодательных механизмов защиты прав и интересов дольщиков. Поводом для их проведения стало также и предстоящее второе чтение законопроекта о создании новой гарантийной системы - государственного компенсационного фонда защиты прав участников долевого строительства. Он был внесен во исполнение поручения президента России и вызвал широкий положительный общественный резонанс, заявил Володин в обращении к главам заксобраний субъектов.

По словам источника, на слушаниях в Думе звучали вопросы от граждан, чьи интересы и права были нарушены действиями недобросовестных застройщиков из более чем 20 регионов страны. "Обсуждение показало, что работа по решению накопившихся проблем в долевом строительстве должна проводиться в режиме постоянных коммуникаций между гражданами и органами власти всех уровней", - указал спикер в своих письмах, сообщили в думском аппарате.

В этой связи, информировал источник, Володин попросил "рассмотреть возможность проведения в течение июля этого года публичных слушаний, посвященных обсуждению сложившейся в регионе ситуации, с участием граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков". При этом депутаты Госдумы готовы принять активное участие в таких слушаниях.

По итогам парламентских слушаний в нижней палате парламента была сформирована постоянная рабочая группа во главе с зампредседателя Госдумы Владимиром Васильевым. В ее состав вошли представители всех политических фракций, профильных комитетов, федеральных органов власти, а также сами обманутые дольщики. Как отметили в аппарате нижней палаты, Володин попросил по итогам проведенных в регионах слушаний направить в адрес рабочей группы материалы об их итогах, а также планы по решению проблем дольщиков.

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