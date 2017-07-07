Цех по переработке бобовых открыли на рисозаводе в Адыгее

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цех по переработке бобовых культур, мощностью 170 тонн продукции в сутки, запустили на рисозаводе в городе Адыгейске (Республика Адыгея). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе исполнительных органов госвласти республики.

"Линия, стоимостью 120 млн рублей, была построена менее чем за 1,5 года. Ее производительность составляет 170 тонн в сутки", - говорится в сообщении. Уточняется, что выход на проектную мощность позволит предприятию увеличить годовой объем переработки бобовых на 37 тыс. тонн.

Рисовый завод в Адыгейске был приобретен предприятием ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо" в конце 2013 года за 250 млн рублей. После покупки инвестор вложил в развитие предприятия еще около 170 миллионов. В 2014 году запустили цех по переработке риса в крупу, мощностью 170 тонн риса- сырца в сутки, к концу 2016 года цех перерабатывал ежесуточно уже 250 тонн риса.