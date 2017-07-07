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Иркутская нефтяная компания инвестировала в 2016 г. в геологоразведку в Якутии 3 млрд руб.

Экономика и бизнес
7 июля, 13:43 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В прошлом году компания также перечислила в бюджет Якутии более 10,3 млн рублей

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ЯКУТСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Инвестиции Иркутской нефтяной компании (ИНК) в геологоразведку на территории Якутии в 2016 году превысили 3 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу директор департамента экологии и землепользования ИНК Алексей Дьяков на заседании Общественного экологического совета в Якутске.

"По итогам 2016 года Иркутская нефтяная компания перечислила в бюджет Якутии более 10,3 млн рублей. Инвестиции компании в геологоразведку на территории республики превысили 3 млрд рублей", - сказал он.

Нефтедобыча на территории Якутии пока не ведется, компания проводит геологоразведочные работы, которые выполняются подрядными организациями. "По требованию ИНК подрядчики регистрируют рабочие места в муниципальных образованиях для пополнения местных бюджетов", - подчеркнул Дьяков.

В Якутии компания обладает лицензиями на пять участков - Верхнеджункунский, Южно-Джункунский, Бюкский, Иктехский, Сунтарский, а также месторождение Бюкское.

Представительство ИНК в Якутии было открыто в 2015 году. За последние 9 лет активной геологоразведочной работы группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и Якутии 12 новых месторождений углеводородного сырья. По итогам работы ИНК в 2016 году объем добычи нефти и конденсата на территории Иркутской области составил 7,8 млн тонн.

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