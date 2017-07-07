Минсельхоз: дефицита овощей в России из-за плохой погоды не будет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минсельхоз не видит рисков возникновения дефицита овощей для потребителей в России из-за плохой погоды и рассчитывает, что в ближайшие два-три дня погода нормализуется. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"В целом, надо сказать, что происходящие сейчас циклонические явления наносят ущерб готовому урожаю. Но для потребителей никаких угроз на сегодняшний день мы не видим", - сказал он.

Хатуов отметил, что, в частности, местами страдают посевы зерновых, происходит подтопление. "Мы рассчитываем, что через два-три дня циклон уйдет, поэтому не поддавайтесь этому природному явлению", - добавил первый замглавы Минсельхоза.

Газета "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза ранее сообщила о резком росте цен на овощи по состоянию на 19 июня. "Я не вижу, чтобы был рост (цен на овощи - прим.ред). По состоянию мониторинга у нас наоборот идет везде снижение, потому что сейчас сезон овощей. Тенденция будет устойчивая", - прокомментировал ситуацию Хатуов.

Первый замглавы Минсельхоза отметил, что снижение цен наблюдается в разных регионах. "Цены постоянно меняются, в нашем понимании они будут снижаться".