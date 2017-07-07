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Минсельхоз: дефицита овощей в России из-за плохой погоды не будет

Экономика и бизнес
7 июля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

При этом первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов признал, что сейчас погодные условия действительно наносят ущерб урожаю

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минсельхоз не видит рисков возникновения дефицита овощей для потребителей в России из-за плохой погоды и рассчитывает, что в ближайшие два-три дня погода нормализуется. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

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"В целом, надо сказать, что происходящие сейчас циклонические явления наносят ущерб готовому урожаю. Но для потребителей никаких угроз на сегодняшний день мы не видим", - сказал он.

Хатуов отметил, что, в частности, местами страдают посевы зерновых, происходит подтопление. "Мы рассчитываем, что через два-три дня циклон уйдет, поэтому не поддавайтесь этому природному явлению", - добавил первый замглавы Минсельхоза.

Газета "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза ранее сообщила о резком росте цен на овощи по состоянию на 19 июня. "Я не вижу, чтобы был рост (цен на овощи - прим.ред). По состоянию мониторинга у нас наоборот идет везде снижение, потому что сейчас сезон овощей. Тенденция будет устойчивая", - прокомментировал ситуацию Хатуов.

Первый замглавы Минсельхоза отметил, что снижение цен наблюдается в разных регионах. "Цены постоянно меняются, в нашем понимании они будут снижаться".

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