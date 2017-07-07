Первым резидентом медицинского кластера в "Сколково" станет израильская клиника "Хадасса"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/ Наблюдательный совет фонда "Сколково", который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, подписал решение о том, что первым резидентом московского медицинского кластера (ММК) станет израильский медицинский центр "Хадасса". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на презентации концепции ММК в Сколково в рамках работы Московского урбанистического форума.

Медицинский центр "Хадасса" имеет широкий профиль медподразделений.В 2005 году клиника была номинирована на Нобелевскую премию мира зарубежными парламентариями и представителями академического сообщества в знак признания равного отношения ко всем пациентам, независимо от и этнических и религиозных различий, и вклада в продвижение мирного процесса в регионе.

"Первым резидентом будет израильский медицинский центр "Хадасса". К концу этого года будет закончено строительство и передано самой клинике", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что поставлена задача задействовать максимальное количество представителей международной медицины. В качестве помощника по данному вопросу была привлечена международная консалтинговая компания BCG (The Boston Consulting Group, ведущая международная компания, специализирующая на управленческом консалтинге - прим. ТАСС).

Собянин сообщал о планах создания ММК еще в 2012 году, летом 2015 года был принят федеральный закон, регламентирующий работу кластера, призванный упростить пребывание иностранных медспециалистов в России. Ожидается, что первые международные операторы начнут работу в ММК уже в 2018 году. Строительство первого корпуса кластера - клинико-диагностического центра - планируется завершить в конце 2017 года. На территории кластера будет также построена многопрофильная клиника и более десятка учреждений, специализирующихся на онкологии, кардиологии, ортопедии, реабилитации, детских заболеваниях, неврологии и в других областях.

ММК - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России, направленный на развитие здравоохранения Москвы и Московской области. Уникальность кластера заключается в том, что медицинские клиники из стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране. Его строят на территории инновационного центра "Сколково" на зарезервированных земельных участках общей площадью 57 га.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".