Магазин без кассиров и кредит в соцсетях: будущее платежных средств и банковских операций

Эволюция финансовых технологий приведет к тому, что мы перестанем замечать, как совершаем платежи. Оплата коммунальных услуг и телефона будет проходить автоматически, а из магазинов исчезнут кассиры: покупатели смогут брать товары с полки, а их стоимость будет списываться с карты. Причем в России, которая в числе лидеров в области финансовых технологий, такое будущее может наступить быстрее, чем в других странах. Об этом рассказали эксперты сессии "Будущее денег" на Московском урбанистическом форуме.

Тратить деньги, но не время

Какие эмоции люди испытывают, когда покупают продукты в магазине, кладут деньги на счет своего телефонного оператора или оплачивают счет в ресторане? Генеральный директор компании "Яндекс. Деньги" Иван Глазачев уверен: никаких эмоций у них нет. "Это рутинный процесс, который хочется поскорее закончить", — говорит он. По его словам, человечество с радостью отдало бы возможность оплачивать услуги и товары роботам, позволяя им тратить деньги и экономить человеческое время. Конечно, и сейчас можно настроить автоплатеж — функцию, которая списывает плату за коммунальные услуги с вашей карты в определенные числа месяца или отправляет деньги на счет мобильного телефона, когда баланс подходит к нулю. "Но я думаю, что революция (в финансовых технологиях) впереди и способ ее реализации — "интернет вещей" (способность устройств выходить в интернет и передавать данные друг другу без участия человека)".

Мы не увидим ни терминала, ни кассира, просто платеж будет проведен. И этот опыт можно применить не только к сфере ретейла, но и к любой инфраструктурной составляющей города: транспорт, соцучреждения, больницы, школы Иван Глазачев генеральный директор компании "Яндекс. Деньги"

Глазачев отмечает, что, по мнению множества мировых экспертов, через два-три года популяция "интернет-вещей" превысит 20 миллиардов — их станет почти в три раза больше, чем людей. И, естественно, эти вещи будут обмениваться данными о платежах — также без участия человека, но под его контролем.

Директор "Яндекс. Денег" привел действующий пример: магазин компании Amazon, в котором нет продавцов и кассиров, но есть камеры и датчики. Они определяют личность покупателя и сразу же связываются с его счетом в банке. В корзину для покупок и полки встроены сенсоры, которые сканируют товар. Когда посетитель такого магазина решит завершить шопинг, он просто покинет здание магазина, а стоимость товаров в это время снимется с его банковского счета.

Эксперт уверен: такие магазины — это уже недалекое будущее: "Мы не увидим ни терминала, ни кассира, просто платеж будет проведен. И этот опыт можно применить не только к сфере ретейла, но и к любой инфраструктурной составляющей города: транспорт, соцучреждения, больницы, школы. Банкам надо быть готовыми к тому, чтобы обслужить весь этот поток транзакций", — предупреждает Глазачев.

Кредит в ленте друзей

Другие финансовые технологии можно создавать уже сейчас, не дожидаясь массового распространения интернет-устройств. Например, в Китае сейчас начинает работу сервис, который позволяет оценить платежеспособность заемщика по списку его друзей в социальных сетях и местам, где он чаще всего совершает покупки. О ней на московском форуме рассказал сооснователь и управляющий директор компании Radiant Venture Capital Дункан Чиу: "WeBank — первый онлайн-банк Китая — изучает ваш социальный статус и места, которые вы посещаете. Приложение присваивает вам социальный рейтинг, который зависит от того, кто ваши друзья и в какие магазины вы ходите". Этот рейтинг не только влияет на решение о выдаче кредита банком, но и позволяет занимать деньги напрямую у друзей из соцсети — в этом случае они сами могут оценить надежность заемщика.

Передовик финтеха

В России будущее финансовых технологий наступит раньше, чем во множестве других стран. Так считает вице-президент банка "Тинькофф" по развитию мобильных сервисов Максим Евдокимов. По его словам, наша страна уже сейчас обгоняет другие государства, в том числе и США, по удобству платежей. "Банкинг в России относительно молодой. Это несет в себе некоторые проблемы с точки зрения регулирования, но есть и достоинства, например приятие новых технологий. Даже те же бесконтактные платежи у нас развиты куда лучше, чем во многих странах мира, включая США", — отметил Евдокимов.

По его словам, причина в том, что в других странах оборудование для приема, например, банковских карт стоит уже много лет. И продавцам нет необходимости его менять, потому что старый терминал справляется со своими задачами, а новый стоит дорого. Однако в нем нет современных функций, вроде той же бесконтактной оплаты. У нас же продавец покупает сразу новый терминал, отвечающий всем требованиям и имеющий весь возможный функционал. "Это же касается и технической инфраструктуры банков. Западные банки имеют достаточно устаревшую инфраструктуру, на базе которой сложно или очень дорого развивать современные финансовые технологии. У нас же инфраструктура только строится, и она легко модернизируется", — уверен Евдокимов.

Россия также занимает лидирующие позиции по использованию бесконтактных карт Visa PayWave среди стран СНГ, Ближнего Востока, Южной и Восточной Европы и Африки. Об этом говорит исследование компании Visa.

Бесконтактные платежи у нас развиты куда лучше, чем во многих странах мира, включая США Максим Евдокимов вице-президент банка "Тинькофф" по развитию мобильных сервисов

При этом вице-президент "Тинькофф" не видит разницы между мегаполисами и малонаселенными селами: "Наша задача — предоставлять весь спектр услуг одинаково хорошо и качественно, независимо от того, где проживает тот или иной гражданин. У нас есть отдельное мобильное приложение для наших представителей. Такой человек — это, по сути, отделение банка, которое выезжает к клиенту практически в любую точку в стране: наше покрытие — это 97% территории России".

В свою очередь, Глазачев считает, что инновационные финансовые технологии будут развиваться в больших городах, где на них больше спрос.

Сергей Круглов