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Договор с Японией об избежании двойного налогообложения может быть подписан в сентябре

Экономика и бизнес
7 июля, 14:34 дата обновления: 7 июля, 14:42 UTC+3

Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов по итогам встреч с должностными лицами Японии

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Договор России с Японией об избежании двойного налогообложения может быть подписан в сентябре. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов по итогам встреч с должностными лицами Японии.

"Мы посмотрели на те документы, которые мы можем представить лидерам (РФ и Японии - прим. ТАСС) для их подписания на Восточном экономическом форуме в сентябре. <...> Пытаемся, в том числе, чтобы в рамках форума был подписан договор об избежании двойного налогообложения", - заявил Шувалов.

Россия и Япония завершили переговоры об избежании двойного налогообложения весной, говорил ранее источник ТАСС. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в мае заявил, что документ должен быть подписан до конца года.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов посетил Токио 7 июля и встретился с представителями японского правительства. Цель его визита - подготовка встречи президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке.

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