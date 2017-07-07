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Волин: поисковик "Спутник" был создан искусственным образом и потому оказался неуспешным

Экономика и бизнес
7 июля, 14:36 UTC+3 область) 7, июля. /ТАСС

Замминистра связи и массовых коммуникаций также считает, что у разработчиков этого проекта не было четкого понимания, с какой целью создается поисковик

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 7 июля. /ТАСС/. Интернет-поисковик "Спутник" был создан искусственно и потому оказался неуспешным, кроме того, у разработчиков проекта не было четкого понимания, с какой целью он создается. Такое мнение высказал в пятницу на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Спутник" не "прогорел", потому что для того, чтобы "прогореть", надо было загореться хотя бы. Это был достаточно искусственный проект, как раз к вопросу о том, что очень часто в нашем бизнесе государству делать нечего", - отметил Волин.

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Он также подчеркнул, что проблемой "Спутника" стало то, что "делая государственный поисковик, люди не смогли ответить на вопрос", зачем и для кого они его создают. "Мы исходим из того, что большинство вещей, которые есть, должны делаться по-серьезному, с четким пониманием аудитории и бизнес-модели, в которой будут существовать", - добавил Волин.

В мае 2017 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", написала, что компания признала непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерена пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Собеседники издания заявляли, что проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. В свою очередь, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский ранее сообщил журналистам, что компания оптимизирует проект и сделает его более эффективным.

Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. В марте 2015 г. "Спутник" представил первую версию одноименного браузера для смартфонов, в мае - для планшетов. В сентябре пользователям стал доступен браузер для компьютеров на базе ОС Windows.

В мае 2016 г. компания начала тестирование доверенного браузера "Спутник" со встроенным средством криптографической защиты информации, разработанным в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, для использования в государственных и корпоративных структурах. Браузер внесен в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязь.

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