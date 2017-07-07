Волин: поисковик "Спутник" был создан искусственным образом и потому оказался неуспешным

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 7 июля. /ТАСС/. Интернет-поисковик "Спутник" был создан искусственно и потому оказался неуспешным, кроме того, у разработчиков проекта не было четкого понимания, с какой целью он создается. Такое мнение высказал в пятницу на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Спутник" не "прогорел", потому что для того, чтобы "прогореть", надо было загореться хотя бы. Это был достаточно искусственный проект, как раз к вопросу о том, что очень часто в нашем бизнесе государству делать нечего", - отметил Волин.
Он также подчеркнул, что проблемой "Спутника" стало то, что "делая государственный поисковик, люди не смогли ответить на вопрос", зачем и для кого они его создают. "Мы исходим из того, что большинство вещей, которые есть, должны делаться по-серьезному, с четким пониманием аудитории и бизнес-модели, в которой будут существовать", - добавил Волин.
В мае 2017 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", написала, что компания признала непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерена пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Собеседники издания заявляли, что проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. В свою очередь, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский ранее сообщил журналистам, что компания оптимизирует проект и сделает его более эффективным.
Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. В марте 2015 г. "Спутник" представил первую версию одноименного браузера для смартфонов, в мае - для планшетов. В сентябре пользователям стал доступен браузер для компьютеров на базе ОС Windows.
В мае 2016 г. компания начала тестирование доверенного браузера "Спутник" со встроенным средством криптографической защиты информации, разработанным в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, для использования в государственных и корпоративных структурах. Браузер внесен в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязь.