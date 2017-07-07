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Новым управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев

Экономика и бизнес
7 июля, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

На этом посту он сменит Эльмара Муртазаева

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ, станет новым управляющим директором телеканала РБК. Об этом сообщается в пятницу на сайте медиахолдинга РБК. Ранее эту должность занимал Эльмар Муртазаев.

"Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи", - заявил гендиректор РБК Николай Молибог.

Кроме того, сотрудники программ "Истории дня" и "Прайм-тайм" уходят в традиционный летний отпуск. Решение о программной сетке нового сезона будет принимать Полетаев.

"Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала", - приводит пресс-служба холдинга слова Полетаева.

Игорь Полетаев начал работать журналистом в 2000 году в РБК, в 2003 стал работать на телеканале РБК корреспондентом, редактором и ведущим. В 2006 году перешел на НТВ, где работал в качестве ведущего и редактора.

Ранее СМИ сообщали, что Муртазаев уходит из компании. После появилась информация о том, что якобы вся команда телеканала решила покинуть холдинг, что пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев опроверг.

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