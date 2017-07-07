Шувалов: Россия надеется в скором времени начать экспорт мяса в Японию

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Россия надеется в скором времени начать экспорт мяса в Японию, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встреч с представителями японского правительства.

"Мы в ближайшее время ожидаем разрешения на экспорт российской говядины, свинины и курятины в свежем виде", - сообщил он.

Шувалов напомнил, что разрешение на экспорт российского термически обработанного мяса в Японию уже есть.

Первый вице-премьер РФ находится в Токио с визитом, его первая встреча прошла с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.