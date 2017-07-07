Гуцериев: "Славкалий" не планирует продавать свою продукцию через "Уралкалий"

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. "Славкалий" не планирует продавать свою продукцию через "Уралкалий", но в целом готов сотрудничать с российской компанией, сообщил на пресс- конференции председатель совета директоров "Славкалия" Михаил Гуцериев.

"Нет. Мы никакую конкуренцию ("Беларуськалию" - прим. ред.) устраивать не будем, мы будем продавать через БКК ("Белорусскую калийную компанию") и только через БКК", - сказал Гуцериев, отвечая на вопрос, планирует ли "Славкалий" реализовывать свою продукцию через российский "Уралкалий".

"Что касается сотрудничества в широком смысле - мы будем рассматривать разные варианты, "Уралкалий" тоже не исключаем. Мы будем сотрудничать со всеми", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор "Славкалия" Игорь Кожич отметил, что компания намерена выпускать широкий ассортимент продукции и, в том числе, расширить линейку теми видами удобрений, которые сегодня не производятся "Беларуськалием".

"Если этот продукт будет интересен на российском рынке по той цене, которая для нас выгодна, естественно, мы будем продавать", - добавил он, комментируя, планирует ли "Славкалий" заходить на российский рынок.

"Мы будем дополнять "Беларуськалий", мы будем партнерами", - сказал Кожич.

Нежинский ГОК "Славкалия"

"Славкалий" занимается строительством Нежинского горно- обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей, стоимость которого оценивается в $2 млрд, проект реализуется на условиях проектного финансирования.

Горно-обогатительный комплекс рассчитан на производство 2 млн тонн хлорида калия в год и станет вторым предприятием в Белоруссии по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, газовой и другой инфраструктуры. Планируется, что строительство ГОКа будет завершено к концу 2020 года.

Калийное сотрудничество России и Белоруссии

Ранее Гуцериев сообщал, что "Славкалий" намерен реализовывать свою продукцию через "Белорусскую калийную компанию" и не комментировал, возможно ли сотрудничество с другими трейдерами.

При этом ранее Белоруссия тесно сотрудничала с Россией в части поставок калия. Единственный на текущий момент производитель калия в Белоруссии - "Беларуськалий" и "Уралкалий" реализовывали продукцию через совместного трейдера - "Белорусскую калийную компанию", летом 2013 г. российская компания вышла из альянса. В 2016 г. неоднократно обсуждалась возможность возобновления сотрудничества России и Белоруссии в части поставок калия, в частности, президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что готов к сотрудничеству с Россией. Переговоры на эту тему продолжаются и сейчас. Гуцериев подтвердил, что присутствовал от "Славкалия" на последней встрече президента Лукашенко с калийным бизнесом России и Белоруссии, однако отметил, что выступал там как исключительно в качестве посредника.