Путин и Абэ обсудят совместную хозяйственную деятельность на Курилах в сентябре

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят возможности совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах в сентябре во время Восточного экономического форума, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам встреч с представителями японского правительства.

"Работают юристы и сотрудники министерств иностранных дел. Надеемся, что наши лидеры в рамках общения в Гамбурге (7 июля начался саммит G20 в Германии, где встретятся Путин и Абэ - прим. ред.) этот вопрос затронут и серьезно обсудят его уже во Владивостоке", - сказал Шувалов.

Путин и Абэ впервые договорились начать консультации о ведении совестной хозяйственной деятельности на Курилах в декабре 2016 года во время визита российского президента в Японию. Предполагается, что она будет касаться сотрудничества в области рыболовства, медицины, туризма и экологии.

О форуме

Восточный экономический форум стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

ВЭФ во Владивостоке проводится в третий раз. В этот году он пройдет с 6 по 7 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Свое участие подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, тогда для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край подписал 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.