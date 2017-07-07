Группа "Самфрар" получила одобрение ФАС на присоединение "Техносилы" к "Эльдорадо"

МИНСК,7 июля. /ТАСС/. "Самфар" получила одобрение ФАС России на присоединение "Техносилы" к "Эльдорадо", сообщил журналистам совладелец группы Михаил Гуцериев.

"(Одобрение) ФАС получили, "Техносилу" присоединяем к "Эльдорадо". Пока имущество передашь, пока распродашь - может месяц, может год, может 1,5 (года) может (занять процесс присоединения). Главное, что он запущен", - сказал Гуцериев.