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ГК "Ташир" построит в "Сколково" цифровой госпиталь с технологиями из Южной Кореи

Экономика и бизнес
7 июля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Открытие медицинского центра запланировано на 2021 год

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Ташир медика", входящая в ГК "Ташир", в конце 2017 г. - начале 2018 г. начнет строительство и оснащение многофункционального цифрового госпиталя на территории Московского международного медицинского кластера в "Сколково". Объем инвестиций в проект составит до 15 млрд рублей, говорится в сообщении ГК.

"Строительство многофункционального госпиталя мирового уровня планируется начать в IV квартале 2017 - начале 2018 г., ввод в эксплуатацию объекта и операционный пуск запланирован на 2021 год. Этот медицинский центр станет первым полностью цифровым госпиталем международного уровня в России", - отмечается в сообщении компании.

Планируемая площадь лечебного учреждения - до 75 тыс. кв. метров. Оператором клиники выступит госпиталь "Бундан" Сеульского национального университета (Южная Корея), эта концепция уже согласована с правительством Москвы.

Госпиталь будет предоставлять пациентам комплексное медицинское обслуживание - диагностику, терапию, хирургию, радиологию и другие направления. В нем также планируют открыть специализированные онкологическое, кардиологические, ортопедические и реабилитационные центры.

Проектная мощность может составить 500 коек. "Планируется до 150 тыс. амбулаторных приемов и до 50 тыс. госпитализаций в год", - говорится в сообщении.

В медицинском учреждении будут работать врачи из Южной Кореи и России. При этом ключевые направления будут возглавлять врачи из Сеула. Предполагается, что специалисты будут передавать знания, навыки и технологии лечения российским врачам. Средний и младший персонал будет из России. Согласно концепции, российские специалисты будут проходить дополнительное обучение в России и в Южной Корее.

Московский международный медицинский кластер

Кластер строится на территории инновационного центра "Сколково" на арендованных земельных участках общей площадью 57 га. Ожидается, что к 2029 году он объединит на своей территории 15 специализированных клиник, образовательный и научно-исследовательский центры, инфраструктуру для проживания пациентов и медицинских работников.

Работа кластера регулируется отдельным законом, который позволяет клиниками из развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития оказывать на его территории медицинскую помощь, применять препараты и оборудование по стандартам своей страны без получения дополнительных разрешительных документов в РФ.

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