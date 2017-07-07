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Орешкин: назначение Подгузова подтверждает, что МЭР остается главной кузницей кадров

Экономика и бизнес
7 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Глава Минэкономразвития оценил назначение своего бывшего заместителя главой "Почты России" как хорошее решение

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Назначение бывшего замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова главой "Почты России" подтверждает, что МЭР остается главной кузницей кадров. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

"Назначение Николая Подгузова подтверждает, что министерство остается главной кузницей кадров - надеемся на то, что он достигнет успеха как и другие выходцы из министерства", - сказал он.

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Глава МЭР отметил, что опыт Подгузова будет ценен при выработке долгосрочной стратегии компании. "Очевидно, что на новом месте работы (в качестве гендиректора "Почты России") будет необходим новый курс, четкая проработка стратегии предприятия на длительный срок. И уникальный опыт, который можно получить только в Минэкономразвития, будет особенно ценен", - отметил он.

Орешкин оценил назначение своего бывшего заместителя главой "Почты России" как хорошее решение. "Это профессионал высокого класса", - подчеркнул министр.

На посту замминистра экономического развития в сферу деятельности Подгузова входили вопросы развития инфраструктуры, аудит крупных госкомпаний, разработка принципов регулирования тарифов, финансово-банковская деятельность, а также реализация долгосрочных программ и стратегий развития, напомнил Орешкин.

Подгузов занимал должность замминистра экономического развития с сентября 2013 г. На посту главы "Почты России" он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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