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Приднестровье планирует присоединиться к российской системе "Мир"

Экономика и бизнес
7 июля, 16:57 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 7, июля. /ТАСС

Председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва заявил, что переговоры уже ведутся с ЦБ РФ, российскими коммерческими банками и "Национальной системой платежной карт"

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ТИРАСПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Приднестровье ведет переговоры о присоединении к российской платежной системе "Мир". Об этом заявил председатель Приднестровского республиканского банка (центробанк непризнанной республики - прим. ТАСС) Владислав Тидва, выступая на проходящем в Тирасполе экономическом форуме. В нем принимают участие и представители деловых кругов из России.

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"Мир" - российская национальная платежная система, оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК). В настоящее время в Приднестровье действуют две карточные системы: платежная система "Радуга" и платежная система НПС. Однако это локальные системы, что выступает ограничительным фактором. Наша цель на ближайшую перспективу - вступить в российскую национальную платежную систему "Мир", - сказал Тидва.

Он сообщил, что переговоры о присоединении к системе "Мир" уже ведутся с Центральным банком РФ, российскими коммерческими банками и "Национальной системой платежной карт".

"Нам даже поступили предложения о присоединении к системе, но на базе "агентской схемы". Но такой вариант приднестровскую сторону не устраивает, так как "не позволит использовать все преимущества платежной системы "Мир", пояснил глава Приднестровского банка.

Приднестровье, где проживают около 200 тыс. российских граждан, в последние годы сталкивается с экономическими трудностями, которые местные власти связывают с ограничениями в сфере торговли и давлением со стороны Молдавии и Украины. В этой ситуации Тирасполь возлагает надежды на Россию, которая регулярно оказывает финансовую помощь, строит здесь школы, детские сады и больницы.

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