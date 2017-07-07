Стоимость развязки на въезде в Майкоп составит около 1,8 млрд рублей

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стоимость транспортной развязки на трассе Р-217 "Кавказ" на подъезде к городу Майкоп составит порядка 1,78 млрд рублей, на объект уже разработана проектно-сметная документация, сообщает пресс- служба главы Адыгеи.
"Сметная стоимость строительства объекта составляет 1786,967 млн рублей. Строительная длина объекта - 1,015 км. В настоящее время ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдано положительное заключение экспертизы на данную проектно-сметную документацию", - говорится в документе.
В материалах пресс-службы отмечается, что развязка имеет стратегически важное для Майкопа и всей республики значение, поскольку "решает проблемы транспортной доступности".
Ранее ТАСС сообщал, что развязка, строительство которой планируется начать осенью, в два раза увеличит пропускную способность трассы "Кавказ" на этом участке.