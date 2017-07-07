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Бизнесмен Ярославский рассматривает возможность покупки украинской "дочки" ВЭБ

Экономика и бизнес
7 июля, 16:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, июля. /ТАСС

Глава ВЭБ Сергей Горьков сообщал в конце июня журналистам, что банк структурировал сделку по продаже дочернего Проминвестбанка и ожидает согласования Нацбанка Украины

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КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен, президент компании DCH Александр Ярославский заявил о заинтересованности в приобретении Проминвестбанка - украинской "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Заявки пока нет, но вопрос я рассматриваю. Документы в Национальный банк еще не подавал. У нас нет еще согласия продавца", - сказал он. Бизнесмен уточнил, что "имеет желание приобрести, даже если это не Проминвестбанк, то какую-то банковскую структуру".

Глава ВЭБ Сергей Горьков сообщал в конце июня журналистам, что банк структурировал сделку по продаже дочернего Проминвестбанка и ожидает согласования Нацбанка Украины. По его словам, срок рассмотрения заявки регулятором Украины составляет 3 месяца. Горьков заявлял, что у ВЭБ "есть не один вариант договора" с потенциальными покупателями, однако пообещал раскрыть информацию после согласования со стороны НБУ.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

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