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В Орловской области начал работу новый кластер для импортозамещения IT

Экономика и бизнес
7 июля, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В правительстве региона отметили, что кластер позволит найти новые рынки сбыта участникам-представителям МСБ

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кластер информационных технологий (IT), ориентированный на создание новых программных продуктов в рамках импортозамещения, начал работу в Орловской области. Деятельность кластера будет направлена на оптимизацию взаимодействия между организациями IT-сферы, участие в выставках, а также проведение маркетинговых мероприятий под единым брендом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня открывается новый кластер высоких технологий - современный и востребованный, который сможет создавать новые интеллектуальные продукты и работать в рамках импортозамещения. У нас очень мощная интеллектуальная база, очень грамотная молодежь, которая сегодня создает такие вещи, которыми пользуется весь мир. Я убежден, что Орловская область еще раз докажет всем, что шагает в ногу со временем", - приводит пресс-службы слова губернатора Вадима Потомского.

В пресс-службе уточнили, что участие в проекте примут все основные сферообразующие предприятия IT-отрасли. "Образование кластера ориентировано на создание новых программных продуктов в рамках импортозамещения, а также позволит найти участникам кластера новые рынки сбыта", - отметили в правительстве региона.

В кластер войдут представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии информационных технологий. "Якорным резидентом кластера станет ООО "Инвентос". Данная компания была создана в 2008 году и специализируется в области онлайн аудио-, видео-технологий, а также мобильных и встраиваемых мультимедиа-приложений для всех современных платформ", - добавили в пресс-службе.

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Персоны
Потомский, Вадим Владимирович
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