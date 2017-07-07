Роспотребнадзор и Ассоциация производителей будут вместе бороться с поддельной колбасой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Ассоциация производителей России выработают совместные шаги по недопущению попадания контрафактной колбасы на прилавки российских магазинов. Об этом в пятницу сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая принимает участие в открытом заседании правительства Свердловской области в Екатеринбурге.

"Общий удельный вес не соответствующей заявленным требованиям колбасной продукции составил 5%. В общем масштабе это небольшая цифра, но даже она вызывает опасение. В этом месяце мы планируем провести встречу с Ассоциацией производителей и выработать шаги по выходу из ситуации", - сказала Попова.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что в рамках проекта стратегии формирования здорового образа жизни ведомство будет настаивать на ограничении эфирного времени для рекламы так называемых вредных продуктов, чтобы сформировать у молодого поколения приверженность к здоровым привычкам. В частности, Минздрав предлагает сократить время рекламы на телевидении колбасы и колбасных изделий, фастфуда, газировки и чипсов, а также улучшить маркировку продуктов питания.

Уловки производителей

Газета "Известия" в четверг, 6 июля, со ссылкой на справку Роспотребнадзора "Качество товаров, поступивших на розничные рынки в I квартале 2017 года", подготовленную для Росстата, сообщила, что в первом квартале 2017 года санврачи в три раза чаще находили на отечественных прилавках некачественную колбасу, чем в январе-марте прошлого года.

В числе основных нарушений - отличие описанного на этикетке состава от реального, а также указание на соблюдение ГОСТа, не соответствующее действительности.

Как сообщает издание, производители утверждают, что требования указывать точный состав колбасы трудовыполнимы. Тем временем число нарушений в молочной продукции сократилось в пять раз, а в остальных категориях продуктов практически не изменилось.

По данным Роспотребнадзора, производители в фальсифицированную колбасу добавляют менее ценные наполнители и добавки (костную муку, крахмал, белковый гидролизатор, воду, соли). Допускается и информационная фальсификация - когда при маркировке мясной продукции общего назначения используются придуманные названия, которые ассоциативно воспринимаются как мясная продукция для детского питания (например, сосиски "Детские", колбаса "Карапузик").

В ведомстве отмечают, что при лабораторных исследованиях можно выявить в колбасе наличие фосфатов, удерживающих влагу, наличие ДНК сои, наличие крахмала, не заявленных на этикетке, а также замену мяса свинины или говядины, указанных на этикетке, другими видами мяса, снижение количества животного белка и другие нарушения.