Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стабфонд зоны евро одобрил новый транш Греции в размере €8,5 млрд

Экономика и бизнес
7 июля, 17:36 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 7, июля. /ТАСС

Соответствующее политическое решение было принято на заседании Еврогруппы 15 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ - Стабфонд зоны евро - прим. ТАСС) одобрил в пятницу выделение нового транша Греции в размере 8,5 млрд евро в рамках третьей программы макрофинансовой помощи этой стране. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении.

"Совет директоров ЕСМ одобрил выделение Греции третьего транша макрофинансовой помощи Греции в €8,5 млрд", - говорится в заявлении.

Политическое решение о выделении этих средств Греции было принято на заседании Еврогруппы 15 июня.

Как ранее сообщил глава ЕСМ Клаус Реглинг, с начала кризиса в обслуживании суверенного долга в 2010 году в рамках трех программ международной финансовой помощи страны зоны евро предоставила Греции льготные кредиты на общую сумму в €173 млрд. Однако все эти усилия не позволили нормализовать финансовую ситуацию в Греции, а лишь привели к дальнейшему росту госдолга, который превышает 180% ВВП страны.

Нынешняя третья программа помощи Греции завершается в августе этого года, однако Еврогруппа ранее уже заявила, что будет и дальше оказывать содействие Афинам, так как без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может самостоятельно вернуться на рынки заемного капитала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Греции
Страны
Греция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В центре Луганска произошли два взрыва
4
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция
5
Взрыв в Луганске признали терактом
6
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама