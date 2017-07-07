Стабфонд зоны евро одобрил новый транш Греции в размере €8,5 млрд

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ - Стабфонд зоны евро - прим. ТАСС) одобрил в пятницу выделение нового транша Греции в размере 8,5 млрд евро в рамках третьей программы макрофинансовой помощи этой стране. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении.

"Совет директоров ЕСМ одобрил выделение Греции третьего транша макрофинансовой помощи Греции в €8,5 млрд", - говорится в заявлении.

Политическое решение о выделении этих средств Греции было принято на заседании Еврогруппы 15 июня.

Как ранее сообщил глава ЕСМ Клаус Реглинг, с начала кризиса в обслуживании суверенного долга в 2010 году в рамках трех программ международной финансовой помощи страны зоны евро предоставила Греции льготные кредиты на общую сумму в €173 млрд. Однако все эти усилия не позволили нормализовать финансовую ситуацию в Греции, а лишь привели к дальнейшему росту госдолга, который превышает 180% ВВП страны.

Нынешняя третья программа помощи Греции завершается в августе этого года, однако Еврогруппа ранее уже заявила, что будет и дальше оказывать содействие Афинам, так как без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может самостоятельно вернуться на рынки заемного капитала.