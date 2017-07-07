Президент Бразилии заверил, что в стране нет экономического кризиса

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Показатели, касающиеся развития промышленности и уровня безработицы, свидетельствуют об отсутствии в Бразилии экономического кризиса. Об этом президент крупнейшей южноамериканской страны Мишел Темер заявил журналистам в ходе саммита "двадцатки", который проходит в Гамбурге.

"Экономического кризис в Бразилии не существует. Вы видели последние данные. Если вы обратитесь к ним, вы увидите, что растет и занятость населения, и промышленность, и сельское хозяйство. Там нет экономического кризиса", - цитирует Темера газета Folha de San Paolo.

В 2015-2016 гг. экономика Бразилии переживала рецессию. Однако в июне Бразильский институт географии и статистики (IBGE), который является официальным органом федерального правительства южноамериканской страны, сообщил, что национальный ВВП по итогам первого квартала текущего года вырос на 1%. По данным IBGE, своим восстановлением бразильская экономика обязана в первую очередь развитию агропромышленного сектора.

В то же время, по прогнозу Центрального банка крупнейшей южноамериканской страны, в дальнейшем рост ВВП замедлится и по итогам 2017 года составит 0,49%. Специалисты считают, что на перспективах восстановления экономики может негативно сказаться скандал, напрямую затронувший главу государства. 26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тысячи) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos.