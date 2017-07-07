Президент Бразилии заверил, что в стране нет экономического кризиса

Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проектыСоциальная ответственность 7 июля, 17:48
Более шести тысяч российских спортсменов посетят Китай до конца годаСпорт 7 июля, 17:37
ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцевСпорт 7 июля, 17:31
Архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на конкурс по реновации в МосквеОбщество 7 июля, 17:31
Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в рекиНовости Урала 7 июля, 17:29
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20Политика 7 июля, 17:12
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. ВидеотрансляцияПолитика 7 июля, 17:11
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в КарабахеМеждународная панорама 7 июля, 17:09
Москва получила премию за качественную организацию парковокОбщество 7 июля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Показатели, касающиеся развития промышленности и уровня безработицы, свидетельствуют об отсутствии в Бразилии экономического кризиса. Об этом президент крупнейшей южноамериканской страны Мишел Темер заявил журналистам в ходе саммита "двадцатки", который проходит в Гамбурге.
"Экономического кризис в Бразилии не существует. Вы видели последние данные. Если вы обратитесь к ним, вы увидите, что растет и занятость населения, и промышленность, и сельское хозяйство. Там нет экономического кризиса", - цитирует Темера газета Folha de San Paolo.
В 2015-2016 гг. экономика Бразилии переживала рецессию. Однако в июне Бразильский институт географии и статистики (IBGE), который является официальным органом федерального правительства южноамериканской страны, сообщил, что национальный ВВП по итогам первого квартала текущего года вырос на 1%. По данным IBGE, своим восстановлением бразильская экономика обязана в первую очередь развитию агропромышленного сектора.
В то же время, по прогнозу Центрального банка крупнейшей южноамериканской страны, в дальнейшем рост ВВП замедлится и по итогам 2017 года составит 0,49%. Специалисты считают, что на перспективах восстановления экономики может негативно сказаться скандал, напрямую затронувший главу государства. 26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тысячи) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos.