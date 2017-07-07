Россия может стать второй страной после США, где появится технология Hyperloop

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия может стать второй страной после США, где будет реализован проект сверхскоростного поезда Hyperloop, заявил замминистра транспорта РФ Алан Лушников, выступая на Moscow Urban Forum.

"Когда в Калифорнии будет построен Hyperloop, первой страной, которая внедрит у себя эту технологию, будет Россия. Почему? Что принципиально важно для Hyperloop? Стоимость земли. Это очень ресурсозатратная технология. В США и Европе земля очень дорогая. В России, как вы знаете, очень много недорогой земли. Для нас эта технология очень хорошо подходит, в том случае если она реализуема", - сказал замминистра.

Лушников возглавляет рабочую группу по развитию технологии Hyperloop в транспортном комплексе РФ, созданную при Минтрансе в конце 2016 года. В состав рабочей группы входят представители Минтранса, Федеральной таможенной службы, Министерства по развитию Дальнего Востока, ОАО "РЖД", группы "Сумма", венчурного фонда Caspian VC (компания - инвестор проекта в России, совладельцем фонда является основатель и акционер "Суммы" Зиявудин Магомедов), а также Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II, МФТИ и МГТУ.

Технология сверхскоростных поездов на воздушных подушках Hyperloop, придуманная предпринимателем Илоном Маском, предполагает максимальную на сегодняшний день для наземного транспорта скорость передвижения.

Технология предполагает, что внутри трубы диаметром 6,8 метра с очень разреженным воздухом (давление в 1000 раз ниже атмосферного - так называемый форвакуум) перемещается капсула аэродинамической формы. В движение капсулу приводит линейный электродвигатель. При этом капсула не касается стенок трубы, поскольку вентилятор в носовой части использует остаточный воздух для создания эффекта воздушной подушки. Капсула длиной около 21 метра способна перевозить два стандартных 20-футовых контейнера. Погрузка-разгрузка капсулы, как ожидается, будет занимать не более 15 минут. Масса капсулы вместе с грузом составит около 30 тонн.

По информации руководителя венчурного фонда Caspian VC Билла Шора, инвестиции в строительство Hyperloop в России оцениваются в $1,5 млрд. Что касается сроков реализации проекта, Шор рассчитывает, что он может заработать в течение четырех лет.

В качестве пилотного проекта рассматривается строительство ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино протяженность 65 км. Инвестиции на сегодняшний день оцениваются в 30-40 млрд рублей. Ранее сообщалось, что организатором китайских инвестиций в проект сверхскоростного поезда Hyperloop в России может выступить Российский фонд прямых инвестиций.