Инвесторы из Китая начнут в Подмосковье поиск стартапов в области игровой индустрии

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Китайские инвесторы планируют открыть в Московской области филиал IT-технопарка, в котором будут отбирать интересные стартапы в области игр для мобильных устройств. Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Московской области (КРМО).
"В провинции Хайнань уже работает аналогичный проект, суть которого заключается в поиске и развитии интересных стратапов в области игровой индустрии на мобильном рынке. В Московской области планируется создать филиал этого технопарка", - говорится в пресс-релизе.
В технопарке будет размещаться экспертная комиссия для отбора проектов. "Получившие положительную оценку стартапы смогут рассчитывать на поддержку со стороны китайских инвесторов. В дальнейшем проект будет адаптироваться и выводиться на китайский рынок", - отметили в КРМО.
КНР входит в первую пятерку стран-ведущих внешнеторговых партнеров Подмосковья, по данным министерства инвестиций и инноваций области, обнародованным пятого июля в ходе встречи с китайской делегацией в Москве. Китай занимает первое место среди импортеров и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России.