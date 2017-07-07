Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвесторы из Китая начнут в Подмосковье поиск стартапов в области игровой индустрии

Экономика и бизнес
7 июля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Стартапы, получившие положительную оценку экспертной комиссии, в дальнейшем смогут выйти на китайский рынок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Китайские инвесторы планируют открыть в Московской области филиал IT-технопарка, в котором будут отбирать интересные стартапы в области игр для мобильных устройств. Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Московской области (КРМО).

"В провинции Хайнань уже работает аналогичный проект, суть которого заключается в поиске и развитии интересных стратапов в области игровой индустрии на мобильном рынке. В Московской области планируется создать филиал этого технопарка", - говорится в пресс-релизе.

В технопарке будет размещаться экспертная комиссия для отбора проектов. "Получившие положительную оценку стартапы смогут рассчитывать на поддержку со стороны китайских инвесторов. В дальнейшем проект будет адаптироваться и выводиться на китайский рынок", - отметили в КРМО.

КНР входит в первую пятерку стран-ведущих внешнеторговых партнеров Подмосковья, по данным министерства инвестиций и инноваций области, обнародованным пятого июля в ходе встречи с китайской делегацией в Москве. Китай занимает первое место среди импортеров и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
Волин: поисковик "Спутник" был создан искусственным образом и потому оказался неуспешным
4
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
5
В ООН согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия
6
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
7
Взрыв в Луганске признали терактом
Темы дня
Реклама