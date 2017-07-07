Орешкин: Путин на G20 указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на первом рабочем заседании саммита Группы двадцати указал президенту США Дональду Трампу на то, что в условиях существования ограничений нельзя говорить о справедливости в мировой экономике.

Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По его словам, американский президент в своем выступлении уделил много внимания теме справедливости в мировой торговле. "Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко, так скажу, "вернул" президенту Трампу: сказал, что президент США говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения", - рассказал глава Минэкономразвития РФ, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема санкций на заседании.

Он добавил, что на саммите ярым сторонником свободы мировой торговли выступил также председатель КНР Си Цзиньпин.

Орешкин отметил, что для "двадцатки" ранее был подготовлен отчет от том, какие страны вводили ограничения. По его словам, с октября 2016 года в этом списке "сильно лидируют США", так как отчет выявил в американской экономике 30 таких ограничений. "Россия в этом списке находится ближе к концу, всего пять таких мер было применено", - сказал министр.

Как рассказал Орешкин, Путин на заседании G20 также прокомментировал ситуацию в российской экономике, обратив внимание на завершение рецессии и возвращение экономики к росту, который к концу 2017 года ожидается на уровне 2%. Кроме того, российский лидер, по словам министра, указал на существующие в мировой экономической системе риски, связанные в первую очередь с накопленными долгами - государственными и корпоративными.

"Также он [Путин] говорил о том, что важно сейчас подумать о том, чтобы выработать механизм реструктуризации суверенных долгов, потому что такой механизм, если он будет детально прописан, может потребоваться в определенной ситуации, если в одной из стран с высоким уровнем долга возникнут такие проблемы", - сказал глава Минэкономразвития.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Орешкин сообщил, что тема Украины на заседании не поднималась.