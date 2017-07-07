ЦБ с 1 октября приостановил включение в ломбардный список облигаций ряда финорганизаций

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России принял решение приостановить с 1 октября 2017 года включение в ломбардный список новых выпусков облигаций банков и Внешэкономбанка, страховщиков, а также международных финансовых организаций. Об этом говорится в материалах регулятора.

ЦБ принял такое решение в рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка, принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе, отмечается в сообщении.

Кроме того, Банк России оставляет за собой право приостановить использование включенных в ломбардный список облигаций указанных финансовых организаций в случае, если в отношении них будут регистрироваться изменения, связанные с увеличением их объемов, а также даты и иных условий их погашения.