"Авиакапитал-сервис" ищет клиентов на заказанные 22 Boeing 787 за рубежом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Авиакапитал-сервис" - дочерняя лизинговая компания госкорпорации "Ростех" - ищет клиентов для поставки заказанных 22 новых самолетов Boeing 787 Dreamliner за рубежом, сказал в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Авиакапитал-сервис" заказал лайнеры для поставки "Аэрофлоту", однако не исключается, что "Аэрофлот" откажется от самолетов.

"Пока окончательного ответа нет, но мы ищем покупателей и в других странах. До сентября можем без штрафных санкций отказаться от сделки, время есть", - сказал Чемезов.

Boeing 787 Dreamliner - новый дальнемагистральный самолет американской корпорации, каталожная стоимость 22 лайнеров составляет от $4,9 млрд до $5,8 млрд, в зависимости от модификации.