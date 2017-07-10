"Авиакапитал-сервис" ищет клиентов на заказанные 22 Boeing 787 за рубежом

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Авиакапитал-сервис" - дочерняя лизинговая компания госкорпорации "Ростех" - ищет клиентов для поставки заказанных 22 новых самолетов Boeing 787 Dreamliner за рубежом, сказал в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Авиакапитал-сервис" заказал лайнеры для поставки "Аэрофлоту", однако не исключается, что "Аэрофлот" откажется от самолетов.
"Пока окончательного ответа нет, но мы ищем покупателей и в других странах. До сентября можем без штрафных санкций отказаться от сделки, время есть", - сказал Чемезов.
Boeing 787 Dreamliner - новый дальнемагистральный самолет американской корпорации, каталожная стоимость 22 лайнеров составляет от $4,9 млрд до $5,8 млрд, в зависимости от модификации.