Концерн "Калашников" планирует запустить производство мотоциклов

Цена билета на матч "Барселона" - "Реал" в Майами доходит до $10 тыс.Спорт 10 июля, 9:20
Производитель кабельной продукции для нефтяной отрасли получил поддержку Корпорации МСПБанк историй успеха 10 июля, 9:17
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банковЭкономика и бизнес 10 июля, 8:50
Сборная Мексики победила команду Сальвадора в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 10 июля, 6:30
Победители Олимпиады-2004 посетили российских военных на авиабазе ХмеймимСпорт 10 июля, 6:16
Потепление до 23 градусов и кратковременный дождь ожидаются в столичном регионеМосква 10 июля, 6:08
Несколько тысяч жителей Калифорнии эвакуированы из-за природных пожаровПроисшествия 10 июля, 5:47
В шести районах Забайкалья искусственно вызвали дожди, чтобы потушить пожарыПроисшествия 10 июля, 5:30
Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с ПутинымМеждународная панорама 10 июля, 4:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует возродить мотоциклетное производство своего предшественника "Ижмаш", сказал в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Еще "Калашников" восстанавливает мотоциклетное производство. Наверное, помните, как в свое время был популярен "Иж-Планета". Сейчас поставлена задача: возродить то, что было, вывести на современный уровень", - сказал Чемезов.
Мотоцикл "Иж-Планета" - дорожный мотоцикл производства Ижевского машиностроительного завода (НПО "Ижмаш, сегодня - "Концерн Калашников"). Мотоцикл начал производиться в 60-х годах прошлого века, сейчас не выпускается.
Чемезов также отметил, что концерн производит не только технику военного назначения, но и ружья для охотников, винтовки для спортсменов-стрелков и биатлонистов, разрабатывает оборудование для страйкбола и пейнтбола.
В 2016 году концерн "Калашников" консолидировал две верфи в Рыбинске и проектирует и строит на них скоростные катеры и корабли малого и среднего водоизмещения как для гражданских, так и для военных нужд.
Предприятия Ростеха выпускают преимущественно военную продукцию, однако перед корпорацией стоит задача постепенно снижать долю военной продукции, увеличивая долю гражданской на фоне новой программы перевооружения на период до 2020 года, которая подразумевает снижение военного госзаказа.
Чемезов напомнил, что Ростех намерен выйти на соотношение 50% на 50% гражданской и военной продукции к 2025 году.