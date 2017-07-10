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Концерн "Калашников" планирует запустить производство мотоциклов

Экономика и бизнес
10 июля, 8:03 UTC+3

Как сообщил в интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, поставлена задача "возродить то, что было, вывести на современный уровень"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует возродить мотоциклетное производство своего предшественника "Ижмаш", сказал в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Еще "Калашников" восстанавливает мотоциклетное производство. Наверное, помните, как в свое время был популярен "Иж-Планета". Сейчас поставлена задача: возродить то, что было, вывести на современный уровень", - сказал Чемезов.

Мотоцикл "Иж-Планета" - дорожный мотоцикл производства Ижевского машиностроительного завода (НПО "Ижмаш, сегодня - "Концерн Калашников"). Мотоцикл начал производиться в 60-х годах прошлого века, сейчас не выпускается.

Чемезов также отметил, что концерн производит не только технику военного назначения, но и ружья для охотников, винтовки для спортсменов-стрелков и биатлонистов, разрабатывает оборудование для страйкбола и пейнтбола.

В 2016 году концерн "Калашников" консолидировал две верфи в Рыбинске и проектирует и строит на них скоростные катеры и корабли малого и среднего водоизмещения как для гражданских, так и для военных нужд.

Предприятия Ростеха выпускают преимущественно военную продукцию, однако перед корпорацией стоит задача постепенно снижать долю военной продукции, увеличивая долю гражданской на фоне новой программы перевооружения на период до 2020 года, которая подразумевает снижение военного госзаказа.

Чемезов напомнил, что Ростех намерен выйти на соотношение 50% на 50% гражданской и военной продукции к 2025 году.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
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