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Facebook построит 1,5 тыс. единиц жилья в технопарке в Калифорнии

Экономика и бизнес
8 июля, 2:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Компания подготовила план строительства и представит его на рассмотрение властей города Менло-Парк до конца июля

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская компания Facebook планирует построить 1,5 тыс. единиц жилья в своем технологическом парке Менло-Парк (штат Калифорния). Необходимые для этого средства накапливаются в специальном фонде, который был основан в прошлом году и сейчас насчитывает $18,5 млн. Об этом объявила в пятницу Facebook.

Технопарк, в котором расположена штаб-квартира компании, предполагается назвать деревней Уиллоу-виллидж. "Задача состоит в том, чтобы создать интегрированное многоцелевое поселение, в котором будут все необходимые услуги, жилье, транспорт и офисные помещения... Мы планируем построить дополнительно торговые помещения общей площадью 1,161 гектара для размещения в них продуктовых магазинов, аптек и т.д.", - говорится в сообщении компании.

Facebook подготовила план строительства и представит его на рассмотрение властей города Менло-Парк до конца этого месяца. Компания отводит два года на согласование своих планов с местными органами власти. Строительство будет вестись поэтапно, первую фазу планируется завершить в начале 2021 года.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. В настоящее время 33-летний Цукерберг является главой владеющей соцсетью одноименной компании. Число активных пользователей соцсети по всему миру достигло 2 млрд человек.

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