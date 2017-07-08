Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конференция ФАО завершилась одобрением программы работы и бюджета на два года

Экономика и бизнес
8 июля, 6:05 UTC+3 РИМ РИМ 8, июля. /ТАСС

Участники конференции высоко оценили прогресс организации в процессах децентрализации, который позволил развивать стратегические партнерские отношения с заинтересованными сторонами

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Управляющая конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) завершила в пятницу недельную сессию, в ходе которой государства-члены единогласно одобрили Программу работы и бюджет учреждения на двухгодичный период. Как говорится в распространенном пресс-релизе римской штаб-квартиры ФАО, участники форума обязались предпринимать усилия, направленные на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Смотрите также

ООН призывает государства поддерживать мелкие хозяйства

Следующая региональная конференция ФАО для Европы пройдет в РФ

Конференция одобрила тему на 2018-2019 годы "Изменение климата и его влияние на деятельность ФАО", подчеркнув актуальность проблемы "в свете новых ориентиров глобального развития, таких как Парижское соглашение и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Участники конференции высоко оценили "прогресс, достигнутый ФАО в процессах децентрализации, который позволил организации усилить координацию с национальными партнерами и развивать стратегические партнерские отношения с другими заинтересованными сторонами, особенно с частным сектором, научными кругами и гражданским обществом".

Генеральный директор ФАО Грациану да Силва отметил, что "центральное место, которое продовольствие и сельское хозяйство занимают в Повестке дня в области устойчивого развития, означает, что и достижение цели "нулевого голода" лежит в основе работы ФАО".

В конференции приняли участие 1150 делегатов из 181 страны, включая председателя Генассамблеи ООН Питера Томсона, 105 министров и 25 заместителей министров, а также парламентариев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле Мути
2
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет
3
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
4
В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Орешкин: Путин на G20 указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
7
В Москве объявили штормовое предупреждение
Темы дня
Реклама