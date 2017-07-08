Конференция ФАО завершилась одобрением программы работы и бюджета на два года

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РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Управляющая конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) завершила в пятницу недельную сессию, в ходе которой государства-члены единогласно одобрили Программу работы и бюджет учреждения на двухгодичный период. Как говорится в распространенном пресс-релизе римской штаб-квартиры ФАО, участники форума обязались предпринимать усилия, направленные на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Конференция одобрила тему на 2018-2019 годы "Изменение климата и его влияние на деятельность ФАО", подчеркнув актуальность проблемы "в свете новых ориентиров глобального развития, таких как Парижское соглашение и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
Участники конференции высоко оценили "прогресс, достигнутый ФАО в процессах децентрализации, который позволил организации усилить координацию с национальными партнерами и развивать стратегические партнерские отношения с другими заинтересованными сторонами, особенно с частным сектором, научными кругами и гражданским обществом".
Генеральный директор ФАО Грациану да Силва отметил, что "центральное место, которое продовольствие и сельское хозяйство занимают в Повестке дня в области устойчивого развития, означает, что и достижение цели "нулевого голода" лежит в основе работы ФАО".
В конференции приняли участие 1150 делегатов из 181 страны, включая председателя Генассамблеи ООН Питера Томсона, 105 министров и 25 заместителей министров, а также парламентариев.