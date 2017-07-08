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Кабмин расширил сеть федеральной автотрассы А160 в ЮФО к портам Новороссийск и Туапсе

Экономика и бизнес
8 июля, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Дорога общего пользования регионального значения Адыгейск - Бжедугхабль включена в состав дороги федерального значения Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении в перечне федеральных автомобильных дорог, согласно которому дорога общего пользования регионального значения Адыгейск - Бжедугхабль (Республика Адыгея) включена в состав дороги общего пользования федерального значения А160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

Автодорога между Адыгейском и Бжедугхаблем обеспечивает кратчайшую связь двух административных центров региона - городов Краснодар и Майкоп, подъезд от населенных пунктов Адыгеи и Кубани к международному аэропорту Краснодар и выход районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к портам в Новороссийске и Туапсе.

"Подписанным постановлением автомобильная дорога включена в состав автомобильной дороги общего пользования федерального значения А160 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск". Изменено название автомобильной дороги федерального значения А160. Она будет называться "Майкоп - Адыгейск - Бжедугхабль - Усть-Лабинск - Кореновск", - говорится в пояснительной записке к документу.

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