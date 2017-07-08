Сэко: Япония надеется добиться прогресса по плану сотрудничества с РФ перед ВЭФ

Хиросигэ Сэко: японцы и россияне вместе рисуют будущее Южных КурилМеждународная панорама 8 июля, 8:21
Увидеть чудотворные иконы и поклониться мощам: делегация РПЦЗ посетит российские святыниОбщество 8 июля, 8:00
Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей странеМеждународная панорама 8 июля, 7:48
Ким Чен Ын почтил память своего деда вместе с создателями межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 8 июля, 6:53
Сборная Коста-Рики обыграла команду Гондураса в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 6:30
Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная субботаМосква 8 июля, 6:12
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 летОбщество 8 июля, 4:34
Трамп назвал замечательным первый день саммита G20Международная панорама 8 июля, 4:12
Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 4:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 8 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония считает, что план из восьми пунктов по сотрудничеству с Россией, который японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину год назад на встрече в Сочи, приобретает конкретную форму, и надеется достичь дальнейшего прогресса перед третьим по счету Восточным экономическим форумом (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в субботу заявил в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"В апреле этого года во время визита в РФ премьер- министр Абэ подтвердил, что план сотрудничества из восьми пунктов постепенно приобретает форму, обладающую преимуществами для обеих сторон. Во время той поездки также была достигнута договоренность о продолжении конкретизации плана сотрудничества", - сказал он.
"Российская сторона, в том числе президент Путин, осознает, что этот план позволит достичь успеха в рамках японо-российского экономического взаимодействия. В преддверии запланированной на сентябрь встречи на высшем уровне во Владивостоке мы намерены приложить все усилия, чтобы получить как можно более высокие результаты", - сказал он.
Основой для экономического сотрудничества между двумя странами сейчас является план из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
По итогам визита Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с японским премьер-министром было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южной части Курильских островов.