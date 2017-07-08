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Сэко: Япония надеется добиться прогресса по плану сотрудничества с РФ перед ВЭФ

Экономика и бизнес
8 июля, 8:32 дата обновления: 8 июля, 8:50 UTC+3

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко напомнил, что в апреле во время визита в Россию премьер Синдзо Абэ подтвердил, что план постепенно приобретает форму, обладающую преимуществами для обеих сторон

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ТОКИО, 8 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония считает, что план из восьми пунктов по сотрудничеству с Россией, который японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину год назад на встрече в Сочи, приобретает конкретную форму, и надеется достичь дальнейшего прогресса перед третьим по счету Восточным экономическим форумом (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в субботу заявил в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"В апреле этого года во время визита в РФ премьер- министр Абэ подтвердил, что план сотрудничества из восьми пунктов постепенно приобретает форму, обладающую преимуществами для обеих сторон. Во время той поездки также была достигнута договоренность о продолжении конкретизации плана сотрудничества", - сказал он.

"Российская сторона, в том числе президент Путин, осознает, что этот план позволит достичь успеха в рамках японо-российского экономического взаимодействия. В преддверии запланированной на сентябрь встречи на высшем уровне во Владивостоке мы намерены приложить все усилия, чтобы получить как можно более высокие результаты", - сказал он.

Основой для экономического сотрудничества между двумя странами сейчас является план из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

По итогам визита Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с японским премьер-министром было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южной части Курильских островов.

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