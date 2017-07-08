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Япония на "Иннопроме" покажет роботов и технологии распознавания лиц

Экономика и бизнес
8 июля, 8:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Как отметил министр экономики Японии Хиросигэ Сэко, его страна будет представлена на выставке более чем 160 компаниями и организациями, что "показывает высокий интерес к России"

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ТОКИО, 8 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония, выступающая в этом году в качестве партнера "Иннопрома", будет представлена на выставке в Екатеринбурге более чем 160 компаниями и организациями, которые продемонстрируют промышленных роботов и передовые технологии распознавания лиц. Об этом в субботу сообщил в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие экономических связей с Россией.

"Япония как страна-партнер "Иннопрома-2017" откроет свой павильон. Всего в выставке примут участие более 160 компаний и организаций, что показывает высокий интерес к России", - сказал он. "В частности, на отдельных стендах в нашем павильоне будут представлены роботы, использующиеся на производстве, также можно будет ознакомиться с самыми быстрыми и точными в мире технологиями распознавания лиц, различными товарами", - пояснил Сэко.

Говоря об организации этой экспозиции, Сэко отметил, что "это очень ценная возможность показать производственные мощности для выпуска высококачественной продукции и передовые технологии, которыми обладают японские компании". "Я считаю, что это приведет к дальнейшему развитию японского производства в России и росту производительности на российских предприятиях", - поделился министр своими ожиданиями от экспозиции.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. Среди японских компаний, участвующих в выставке - Toyota, Marubeni, Mitsui, JGC (известная в Японии как "Никки").

На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

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