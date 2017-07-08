Кабмин утвердил концепцию создания единого информационного ресурса о населении

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило концепцию формирования и ведения единого информационного ресурса о населении России до 2025 года. Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте кабмина.

Концепцией определяются цель, основные принципы формирования и ведения ресурса о населении, структура и состав сведений, а также требования к единой государственной информационной системе, в которой обеспечивается формирование и ведение федерального ресурса о населении, поясняется в справке к распоряжению.

"Цель формирования федерального ресурса о населении - создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц", - подчеркивается в сообщении.

Реализация концепции, подготовленной Минфином, будет состоять из четырех этапов. На первом этапе (2017 - 2018 гг.) будут осуществлены меры по разработке законодательных актов, регламентирующих формирование и ведение федерального ресурса о населении, на втором этапе (2018 - 2019 гг.) планируется создать проект информационной системы ведения данного ресурса и сформировать создание информационной системы ведения федерального ресурса о населении, а также организацию информационного взаимодействия с отдельными государственными информационными системами. Наконец, четвертый этап (2023 - 2025 гг.) будет направлен на обеспечения взаимодействия ресурса с подобными системами.

Доступ к сведениям о населении будет предоставляться гражданам через единый портал государственных и муниципальных услуг. Сведения могут быть также использованы гражданами при обращении за госуслугами через единый портал госуслуг. Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем.

Как отмечается в документе, создание федерального ресурса о населении "позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления".