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ФАС ведет переговоры с руководством аэропортов Москвы о снижении цен на аренду для кафе

Экономика и бизнес
8 июля, 13:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 8, июля. /ТАСС

По словам главы ведомства Игоря Артемьева, сотрудники ФАС выявили "запредельные" тарифы в ходе проверки ценообразования в кафе московских аэропортов

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КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. ФАС после проверок ценообразования в кафе московских аэропортов и выявления "запредельных" тарифов проводит переговоры и с администрациями аэропортов о снижении арендной платы для собственников кафе и ресторанов, а самими хозяевами заведений - о снижение цен на услуги и товары. Об этом сообщил в субботу журналистам в рамках рабочей поездки в Казань руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

"На самом деле продолжается эта работа (по проверке кафе в московских аэропортах). Они (московское управление ФАС) и московское облуправление ФАС провели массовые проверки по жалобам граждан и, действительно, мы увидели запредельные цены, супер дорогие в аэропортах московского авиаузла, что неприемлемо. Там люди разного достатка летают, и дети, и инвалиды, если окажется ситуация, что нужно таблетку запить, может быть очень большая проблема", - пояснил он, добавив, что ФАС ведет переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы для заведений.

Также ФАС провела серию рейдов и по их итогам снизила цены на стоянках возле аэропортов. "Мы в последнее время провели серию рейдов и снизили там (на автостоянках) цены до обоснованных экономически. То есть 100-200 рублей в час можно понять, 500-600 - нет", - сказал Артемьев.

Артемьев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации 18 января, сообщил, что ФАС проверит ценообразование в кафе российских аэропортов. Ведомство несколько лет назад уже проводило такие проверки и установило, что кафе в аэропортах имеют доминирующее положение. Тогда ФАС их оштрафовала.

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