Россия в G20 выступает за регулирование интернета на основе норм международного права

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Россия в G20 выступает за регулирование интернета исключительно на основе действующих норм международного права и на площадке таких международных организаций как ООН. Такое мнение высказал журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Подчеркну еще раз позицию Российской Федерации: это должно происходить исключительно на основе действующих норм международного права на платформе таких международных организаций как, например, Организация Объединенных Наций, и подмены понятий тут быть не должно", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос, видит ли он необходимость ужесточить регулирование интернета, как это предлагают сделать западные коллеги.

Министр добавил, что РФ неоднократно выступала за принятие общих документов по урегулированию интернета, которые позволили бы четко прописать правила поведения государств в международном киберпространстве. Никифоров подчеркнул, что свобода в интернете не должна означать вседозволенность, и регулирование интернета в том или ином виде будет развиваться, о чем накануне и говорил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран БРИКС.

Демонополизация цифровых платформ

Министр заявил, что Россия продвигает на саммите Группы двадцати предложения по демонополизации цифровых платформ в мире.

"Российская Федерация традиционно выступает за так называемые вопросы демонополизации цифровых платформ, если говорить о цифровой экономике", - сказал министр, отвечая на вопрос, какие предложения РФ могут войти в итоговое коммюнике саммита в Гамбурге. По его словам, необходимо поддерживать конкуренцию в этой сфере, иначе все сведется к тому, что "наши национальные цифровые экономики станут своего рода приложениями в уже существующих монопольных глобальных цифровых системах".

"Это некая общая линия, которую мы продвигаем", - заключил Никифоров. Кроме того, по его словам, Россия поддерживает задачи развития широкополосного доступа в глобальном масштабе, так как к интернету необходимо подключить еще несколько миллиардов человек на планете. "РФ тут достигла серьезных успехов, у нас интернетом пользуются фактически уже около 80% домохозяйств", - сказал глава Минкомсвязи, отметив, что речь идет в том числе и о жителях труднодоступных территорий.

"Так что мы активно выступаем за дальнейшее создание инфраструктурных условий для развития цифровой экономики, но исходим из того, что никаких глобальных монополий здесь быть не должно, - еще раз обратил внимание министр. - У нас есть свои сильные компании, которые готовы к глобальной конкуренции, но для этого нужно создать условия".

Развитие цифровой экономики

Министр заявил, что не видит необходимости выделять значительные бюджетные средства на развитие цифровой экономики в РФ.

"Этот фонд должен стать некой точкой по системной поддержке цифровой трансформации в разных отраслях. Не считаю, что для создания цифровой экономики нужно значительное выделение бюджетных средств", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос журналистов, какие еще есть варианты поддержки развития цифровой экономики в РФ, помимо идеи создания специального фонда на 100 млрд руб.

Борьба с киберпреступностью

Никифоров рассчитывает на положительный эффект от создания российско-американской рабочей группы по информационной безопасности. О создании такого канала взаимодействия накануне договорились президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп.

"Новость об этой рабочей группы, где мы можем сотрудничать с нашими американскими коллегами в области информационной безопасности, очень положительная, но давайте дождемся конкретных решений, на каком уровне они готовы ее создать", - сказал министр журналистам. "Опыт такой работы у нас есть, и он положительный", - добавил он.

"В последние годы в контексте геополитической ситуации это взаимодействие было утрачено, и это плохой пример, потому что только сообща, только объединяя усилия многих государств можно сделать так, чтобы бороться с киберпреступностью и решать реальные угрозы в области информационной безопасности", - убежден министр.

"В масштабах одной страны сделать это невозможно: и американцам без России это сложно, и Российской Федерации без взаимодействия с американскими специалистами не победить глобальных угроз", - сказал Никифоров. "Рассчитываем на хорошее взаимодействие в этой сфере, и считаем, что это точно не та тема, по которой нужно говорить языком односторонних санкций", - отметил глава Минкомсвязи.

Никифоров напомнил, что в последнее время были негативные примеры, например, попытки заблокировать использование российского программного обеспечения в тех или иных госструктурах США. "Мы считаем, что это неправильный подход, нужно объединять усилия, снимать ограничения, открывать исходные программные коды в тех сферах, где это нужно", - перечислил он.