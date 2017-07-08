Путин на встрече с Макроном отметил активизацию экономических связей с Францией

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовлетворением отметил развитие отношений РФ и Франции. На встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном он подчеркнул, что растет товарооборот двух стран.

"Несмотря на все сложности активизируются экономические связи, растет товарооборот", - сказал Путин. "Рассчитываем на активную работу российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам", - сказал президент РФ.

"В соответствии с вашим предложением, мы начали работу по создаю Форума общественности", - обратился он к Макрону.

"После нашей встречи в Версале мы реализуем наши договорённости", - сказал Путин. "Мы приняли в Москве вашего министра иностранных дел, [глава МИД РФ] Сергей Лавров был в Париже, буквально позавчера был очередной раунд консультаций", - напомнил он.

Парижское соглашение

Президент РФ заявил, что Россия остается приверженной выполнению Парижскому соглашению по климату.

В начале беседы Макрон извинился за то, что его пришлось подождать, сославшись на затянувшееся обсуждение с коллегами вопросов климата. "Надеюсь, что теперь климат будет лучше, - в шутку заметил на это Путин. - Пообсуждали, и все будет хорошо".

Климатическая проблематика была в повестке одной из рабочих сессий проходящего в Гамбурге саммита Группы двадцати. "Если речь зашла об этом вопросе, то вы знаете нашу позицию - мы придерживаемся Парижского соглашения, и мы намерены их исполнять", - подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что причины изменения климата точно неизвестны. "[Но] если речь зашла об этом вопросе, то вы знаете нашу позицию - мы придерживаемся Парижского соглашения, решения приняты и мы намерены их исполнять", - подчеркнул российский лидер.

Качество отношений

В свою очередь, французский лидер отметил, что Париж удовлетворен качеством отношений с Москвой.

"Очень отрадно констатировать качество и интенсивность нашего диалога", - сказал он, предложив "перейти к выполнению задуманных планов".

"Благодарю также за то обязательство, которое вы взяли по климатическим изменениям", - отметил глава Франции. "Если мы не будем брать на себя такие обязательства, ничего спонтанно не получится", - добавил он. Макрон также заявил, что, по его мнению, меры по защите окружающей среды "совместимы с инновациями, с экономически ростом".