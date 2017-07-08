Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин на встрече с Макроном отметил активизацию экономических связей с Францией

Экономика и бизнес
8 июля, 13:55 дата обновления: 8 июля, 14:12 UTC+3

Президент России заявил, что Москва рассчитывает на активную работу российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовлетворением отметил развитие отношений РФ и Франции. На встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном он подчеркнул, что растет товарооборот двух стран.

"Несмотря на все сложности активизируются экономические связи, растет товарооборот", - сказал Путин. "Рассчитываем на активную работу российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам", - сказал президент РФ.

"В соответствии с вашим предложением, мы начали работу по создаю Форума общественности", - обратился он к Макрону.

"После нашей встречи в Версале мы реализуем наши договорённости", - сказал Путин. "Мы приняли в Москве вашего министра иностранных дел, [глава МИД РФ] Сергей Лавров был в Париже, буквально позавчера был очередной раунд консультаций", - напомнил он.

Парижское соглашение

Президент РФ заявил, что Россия остается приверженной выполнению Парижскому соглашению по климату.

Смотрите также

Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

В начале беседы Макрон извинился за то, что его пришлось подождать, сославшись на затянувшееся обсуждение с коллегами вопросов климата. "Надеюсь, что теперь климат будет лучше, - в шутку заметил на это Путин. - Пообсуждали, и все будет хорошо".

Климатическая проблематика была в повестке одной из рабочих сессий проходящего в Гамбурге саммита Группы двадцати. "Если речь зашла об этом вопросе, то вы знаете нашу позицию - мы придерживаемся Парижского соглашения, и мы намерены их исполнять", - подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что причины изменения климата точно неизвестны.  "[Но] если речь зашла об этом вопросе, то вы знаете нашу позицию - мы придерживаемся Парижского соглашения, решения приняты и мы намерены их исполнять", - подчеркнул российский лидер.

Качество отношений

В свою очередь, французский лидер отметил, что Париж удовлетворен качеством отношений с Москвой. 

"Очень отрадно констатировать качество и интенсивность нашего диалога", - сказал он, предложив "перейти к выполнению задуманных планов".

"Благодарю также за то обязательство, которое вы взяли по климатическим изменениям", - отметил глава Франции. "Если мы не будем брать на себя такие обязательства, ничего спонтанно не получится", - добавил он. Макрон также заявил, что, по его мнению, меры по защите окружающей среды "совместимы с инновациями, с экономически ростом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Спасатели нашли тело пропавшего в Казахстане российского мальчика
7
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
Темы дня
Реклама