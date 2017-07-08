Никифоров 10 июля лично представит коллективу нового главу Почты России

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 10 июля лично представит нового главу "Почты России" Николая Подгузова коллективу компании. Об этом глава Минкомсвязи заявил журналистам.

"Рассчитываю в понедельник после возвращения из Гамбурга лично представить нового генерального директора команде предприятия", - сказал Никифоров. По мнению министра, опыт работы Подгузова в правительстве и в финансовой сфере положительно скажется на работе "Почты России". Основными задачами нового руководителя, по словам Никифорова, станут завершение подготовки к акционированию "Почты России" и участие в разработке закона о почтовой связи.

Говоря о предыдущей команде под руководством бывшего генерального директора Дмитрия Страшнова, Никофоров отметил, что ей удалось выполнить основные задачи, в том числе, справиться с кризисом в логистике "Почты России".