Никифоров 10 июля лично представит коллективу нового главу Почты России

Евролига: баскетболисты могут беспрепятственно уезжать на матчи сборных по ходу сезонаСпорт 8 июля, 14:54
Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала УимблдонаСпорт 8 июля, 14:48
Минфин планирует объединить Резервный фонд и ФНБ на базе ФНБЭкономика и бизнес 8 июля, 14:38
Мамун: постолимпийский ЧМ по художественной гимнастике будет сложным для россиянокСпорт 8 июля, 14:26
На европейской части России на следующей неделе вновь прогнозируют ливни, грозы и шквалОбщество 8 июля, 14:25
В Москве ко Дню города появятся почти 130 новых парковМосква 8 июля, 14:19
Американский баскетболист Огастин покинул ЦСКАСпорт 8 июля, 14:13
Пучков поручил качественно провести восстановительные работы в регионахПроисшествия 8 июля, 14:04
Путин на встрече с Макроном отметил активизацию экономических связей с ФранциейЭкономика и бизнес 8 июля, 13:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 10 июля лично представит нового главу "Почты России" Николая Подгузова коллективу компании. Об этом глава Минкомсвязи заявил журналистам.
"Рассчитываю в понедельник после возвращения из Гамбурга лично представить нового генерального директора команде предприятия", - сказал Никифоров. По мнению министра, опыт работы Подгузова в правительстве и в финансовой сфере положительно скажется на работе "Почты России". Основными задачами нового руководителя, по словам Никифорова, станут завершение подготовки к акционированию "Почты России" и участие в разработке закона о почтовой связи.
Говоря о предыдущей команде под руководством бывшего генерального директора Дмитрия Страшнова, Никофоров отметил, что ей удалось выполнить основные задачи, в том числе, справиться с кризисом в логистике "Почты России".