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Никифоров 10 июля лично представит коллективу нового главу Почты России

Экономика и бизнес
8 июля, 14:32 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

По мнению министра, опыт работы Николая Подгузова в правительстве и в финансовой сфере положительно скажется на работе компании

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 10 июля лично представит нового главу "Почты России" Николая Подгузова коллективу компании. Об этом глава Минкомсвязи заявил журналистам.

"Рассчитываю в понедельник после возвращения из Гамбурга лично представить нового генерального директора команде предприятия", - сказал Никифоров. По мнению министра, опыт работы Подгузова в правительстве и в финансовой сфере положительно скажется на работе "Почты России". Основными задачами нового руководителя, по словам Никифорова, станут завершение подготовки к акционированию "Почты России" и участие в разработке закона о почтовой связи.

Говоря о предыдущей команде под руководством бывшего генерального директора Дмитрия Страшнова, Никофоров отметил, что ей удалось выполнить основные задачи, в том числе, справиться с кризисом в логистике "Почты России".

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Ситуация вокруг главы "Почты России"
Страны
Россия
Персоны
Никифоров, Николай Анатольевич
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