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Путин примет участие в открытии промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
8 июля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Главной темой выставки в этом году будет "Умное производство"

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 9-10 июля рабочую поездку в Екатеринбург, где примет участие в открытии международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля

Главной темой выставки в этом году будет "Умное производство". В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран, 95 государств направили на "Иннопром-2017" свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

В ходе рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс «Дацюк-арена». Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды "НЕОПЛАН" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 г., и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. На ледовых площадках и в специализированных тренажерных залах этого современного хоккейного центра общей площадью 6000 кв. метров в настоящее время обучается 600 юных спортсменов.

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