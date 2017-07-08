Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии

ГАМБУРГ, 8 июля /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что российская экономика вышла из рецессии. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

"Рост российской экономики очевиден, российская экономика - совершенно определенно можно это сказать - вышла из рецессии", - заявил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что тренд к росту российской экономики удастся закрепить. "Конечно, нельзя сказать, что этот тренд [к росту экономики] является абсолютно устойчивым, мы должны внимательно следить за тем, чтобы его поддержать", - заявил он. "У меня есть все основания полагать, что нам это удастся", - подчеркнул глава государства.

При этом Путин заявил, что план по развитию экономики страны должен опираться на версию кабмина РФ, но включать элементы и других проектов. "Мы сейчас работаем, смотрим, какой будет окончательный вариант предложений по развитию российской экономики, начиная с 2018 года", - сказал глава государства. По его мнению, пока план не готов, говорить о его положениях не стоит.

Путин считает, что "правительством проделана очень большая работа в этом направлении [по подготовке плана]". "Мы будем в значительной степени опираться на предложения правительства", - заявил он, добавив, что другие предложения также могут быть учтены.

Президент также отметил движение к росту в глобальной экономике. "Неблагоприятных тенденций мы уже почти не видим. Тенденций во всяком случае. Есть факторы, которые не способствуют развитию экономики, в том числе мировой экономике и в еврозоне, и в России - это те самые нелегитимные ограничения", - заявил глава государства.

"Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, за то, чтобы работать в рамках Всемирной торговой организации, в рамках правил ВТО", - подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что себестоимость доставки в Европу газа из США несопоставимо выше российского, Москва рассчитывает на конкурентное преимущество. "Я оцениваю это [заявление Трампа о намерении США нарушить "энергетическую монополию" в Европе - прим. ТАСС] в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию, - сказал Путин. - На сегодняшний день это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет, себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из США в Европу гораздо выше, чем наш СПГ, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом"..

Российский президент сообщил, что поддержал тезис американского президента Дональда Трампа. "Нас это вполне устраивает, если это будет так, открытая и честная конкуренция, не ангажированная политикой и без использования каких-то политических ресурсов", - отметил он. Путин добавил, что не сомневается, что у России есть абсолютные конкурентные преимущества, но чтобы они сохранились, по его словам, участники рынка должны активно работать.