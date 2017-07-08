Путин: вопросы на саммите G20 чрезвычайно важны и имеют практическое отражение

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает чрезвычайно важными и имеющими практическое отражение вопросы, рассматриваемые на G20. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

"Двадцатка" - это прежде всего экономический форум, хотя много вопросов политического характера возникает и смежных, но все-таки основная тема - это развитие мировой экономики, и именно этому уделялось основное внимание, - сказал он. - Мы договорились об определении принципов устойчивости экономики, и это чрезвычайно важно для того, чтобы работать по единым стандартам".

По его словам, была затронута тема отмывания денег, а также всего того, что связано с налоговыми гаванями и налогообложением. По мнению президента, "это вещь чрезвычайно важная и имеет практическое значение". Среди важнейших тем Путин отметил борьбу с террором и отслеживание денежных потоков в связи с предотвращением финансирования терроризма.

По его словам, не меньше внимания заслуживает и вопрос климатических изменений. "Председателю Федеративной Республики Германия, мне кажется, удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации, в которой председатель оказался, а именно в связи с выходом Соединенных Штатов из Парижского соглашения, - сказал президент. - Была достигнута договоренность, компромисс, когда все страны зафиксировали, что США из этого соглашения вышли, но готовы продолжать сотрудничество по отдельным направлениям и с отдельными странами над решением вопросов климатических изменений". Глава государства предложил записать этот момент в актив саммита.

Путин также привел несколько примеров тем, которые, по его мнению, являются наиболее важными. В частности, он отметил цифровую экономику, где Россия предложила выработать общие правила в этой сфере, обозначив, что такое кибербезопасность и разработав целую систему правил поведения в этой сфере. Российский лидер также отметил, что участники G20 признали необходимость быть готовыми к высвобождению рабочей силы, как заниматься переквалификацией кадров, какие необходимы новые правила, как работать с профсоюзами. "Это так или иначе связано с правами женщин, с образованием девочек, это то, о чем говорится на многих форумах, но сегодня это обсуждалось применительно к цифровой экономике", - добавил Путин.

Глава государства также отметил, что лидеры G20 согласовали совместное заявление по проблемам терроризма без принципиальных противоречий. "Честно говоря, не знаю об этих сложностях", - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. "Принципиальных возражений ни у кого не было", - добавил президент. "Может быть, вопрос каких-то формулировок, но мне ничего об этом (разногласиях) неизвестно", - добавил он. "Знаю, что текст согласован. Во всяком на уровне глав делегаций никаких сложностей или трений у нас не возникло", - сообщил президент.

Кроме того, Путин заявил, что на саммите Россия не поднимала вопрос о ситуации вокруг Катара. "Что касается Катара, то эта проблема не обсуждалась, - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. - Она, конечно, достаточно острая, может повлиять на определенные процессы в экономике, энергетике и с точки зрения безопасности в регионе. Но я ни с кем этот вопрос в ходе саммита не обсуждал".

Резюмируя, президент РФ заметил, что саммит "двадцатки" "полезный" и "сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики в целом".